Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Cna e Intesa Sanpaolo insieme per le piccole imprese: welfare e possibili supporti e soluzioni finanziarie.Auditorium Cna, piazza Armellini 9A (ore 12)- Il Ministro Luigi Di Maio e il Ministro Sergio Costa lanceranno il portale per la consultazione pubblica. Presentazione del Piano nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030Ministero dello Sviluppo Economico (ore 15)- Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontra gli studenti Luiss. Modererà l’incontro, il direttore generale dell’Università, Giovanni Lo Storto.Luiss Guido Carli (ore 16:30)- Presentazione del libro "Libertà economiche" edito da Libro Aperto. Dopo il saluto introduttivo di Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, ne parlerà con l’autore Corrado Sforza Fogliani, presidente del Centro studi di Confedilizia.Confedilizia Roma, sala Einaudi (ore 18)(Rer)