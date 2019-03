Usa: Russiagate, pubblicati documenti sequestrati a Cohen da Fbi

- Le autorità federali statunitensi hanno iniziato a indagare su Michael Cohen, ex avvocato personale del presidente Usa Donald Trump, a metà 2017. E' quanto emerge dai documenti pubblici diffusi martedì dalla stampa nazionale e depositati in tribunale. Il dipartimento di Giustizia ha dichiarato di aver iniziato a esaminare le e-mail di Cohen nel luglio 2017 come parte dell'indagine del procuratore speciale Robert Mueller sull'interferenza russa nelle elezioni del 2016, il cosiddetto “Russiagate”. Emerge quindi che gli agenti federali stavano esaminando uno dei più stretti collaboratori di Trump molto prima di quanto avevano precedentemente rivelato. Nel 2018, gli agenti ottennero una serie di ordinanze giudiziarie che autorizzavano a perquisire la camera d'albergo, l'ufficio e i dispositivi elettronici di Cohen per cercare prove su frode fiscale e bancaria, nonché informazioni su ciò che i pubblici ministeri avevano detto essere pagamenti illegali effettuati durante la campagna di Trump per mettere a tacere due donne che sostenevano avere fatto sesso con lui. (segue) (Was)