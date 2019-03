Usa: Russiagate, pubblicati documenti sequestrati a Cohen da Fbi (2)

- I pubblici ministeri avevano dichiarato di essere contrari a rendere pubblici tutti i materiali dei mandati, perché così facendo si sarebbe "messa a repentaglio un'indagine in corso e pregiudicati i diritti alla privacy di terze parti". Cohen è stato condannato a dicembre a tre anni di carcere per frode fiscale, per aver mentito al Congresso e per violazione dei finanziamenti della campagna presidenziale in relazione ai pagamenti a due donne che sostenevano di aver avuto rapporti sessuali con Trump. (Was)