Germania: ministro Difesa von der Leyen starebbe valutando dimissioni

- Il ministro della Difesa tedesco, Urusula von der Leyen, starebbe valutando di rassegnare le dimissioni. È quanto sostengono “voci che circolano in queste ore a Berlino”, riferisce il quotidiano tedesco “Berliner Morgenpost”. Von der Leyen intenderebbe rimettere l'incarico perché non riuscirebbe a mantenere l'impegno assunto con gli alleati della Nato di aumentare le spese militari della Germania al 2 per cento del Pil entro il 2024, come concordato dall'Alleanza atlantica. La richiesta di aumentare il bilancio della Difesa per il 2020 dai 43,2 miliardi di euro correnti a 47,2 miliardi di euro avanzata da von der Leyen non è stata, infatti, accolta dal ministro delle Finanze, Olaf Scholz. (segue) (Geb)