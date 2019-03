Germania: ministro Difesa von der Leyen starebbe valutando dimissioni (2)

- Nella proposta di bilancio per il 2020 che Scholz presenterà oggi al governo del cancelliere Angela Merkel nel quadro delle discussioni sulla programmazione finanziaria 2020-2023, gli stanziamenti per la Difesa ammontano a 45 miliardi di euro. In rapporto al Pil, le spese militari della Germania aumenteranno quindi dall'1,25 per cento del 2019 all'1,37 per cento nel 2020 per poi ridursi all'1,3 per cento nel 2021, all'1,29 per cento nel 2022 e all'1,25 per cento nel 2023. Nel 2024, prevede il “Berliner Morgenpost”, gli investimenti della Germania nella difesa potrebbero raggiungere al massimo l'1,5 per cento del Pil, al di sotto del 2 per cento richiesto dalla Nato. (Geb)