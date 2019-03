Algeria: portavoce ministero Esteri Pechino, stabilità paese è nell’interesse della Cina

- La stabilità dell’Algeria è nell’interesse della Cina e Pechino spera di vedere il paese “muoversi agevolmente” all’interno dell’attuale situazione politica. Lo ha dichiarato il portavoce del ministro degli Esteri cinese, Geng Shaung, citato dall’agenzia di stampa “Xinhua”. Geng ha commentato i recenti sviluppi politici in Algeria dove in seguito alle proteste della popolazione il capo dello Stato Abdelaziz Bouteflika ha annunciato di non presentarsi per un quinto mandato presidenziale rinviando le elezioni in programma per il prossimo 18 aprile. Geng ha sottolineato che la stabilità dell’Algeria è nell’interesse del popolo cinese per garantire la pace nelle regioni limitrofe. Il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino ha ricordato che la Cina aderisce al principio di non ingerenza negli affari interni di altri paesi.(Ala)