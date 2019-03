Messico: presidente firma decreto per non ricandidarsi a un secondo mandato (4)

- Ipotesi questa che al momento sembra molto lontana dal potersi verificare. I primi sondaggi danno al momento al capo dello stato consensi record: un'inchiesta del quotidiano "El Financiero" a tre mesi dal'insediamento assegna a Lopez Obrador un gradimento pari al 78 per cento degli intervistati. Si tratta del livello più alto raccolto da un presidente nel suo avvio di governo, negli ultimi trenta anni. Il sondaggio rivela che il 52 per cento dei sostenitori approva quanto sin qui fatto da Lopez Obrador, mentre il 47 per cento esprime consenso per l'aspettativa di quanto potrà fare. da un'analisi pubblicata a fine febbraio dalla società di consulenza "Mitofsky". Secondo questa ricerca, il livello di gradimento del presidente messicano Lopez Obrador è aumentato dal 62,7 per cento al 67,1 per cento nei suoi primi tre mesi alla guida del paese. (Mec)