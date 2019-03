Rpt - Famiglia: Ravetto (FI), solidarietà a Meloni

- Ripetizione con testo corretto: sostituire e "al di là di cosa la si pensi sui temi” con “al di là di come la si pensi sui temi”.Laura Ravetto, deputata di Forza Italia, afferma in una nota che "al di là di come la si pensi sui temi, credo che il rispetto e l'educazione debbano essere sempre garantiti. Mi stupisco pertanto della replica scomposta del collega Calenda che so essere persona di cultura e di solito estremamente elegante e prendo una posizione chiara a difesa della collega Giorgia Meloni che è stata gratuitamente offesa".(Res)