Senato: Aula approva risoluzioni maggioranza su Consiglio europeo e memorandum Cina

- Approvate dall'Aula del Senato le risoluzioni della maggioranza in merito alla comunicazione odierna del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo prossimi e sul memorandum sulla "Nuova via della Seta". Sono state bocciate le risoluzioni delle opposizioni. (Rin)