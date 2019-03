Senato: in Aula discussione generale autorizzazione a procedere contro Salvini per nave Diciotti

- In corso nell'Aula del Senato la discussione generale sulla relazione della Giunta delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in merito alla vicenda della nave Diciotti. La Giunta si era espressa nei giorni scorsi per negare l'autorizzazione. I senatori Pietro Grasso (Leu) e Gregorio De Falco (Misto) hanno presentato rispettivamente una relazione di minoranza. (Rin)