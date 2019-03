Pd: Baldino (M5s), Zingaretti indagato, non basta imbiancare la facciata se palazzo cade a pezzi

- Vittoria Baldino, deputata del Movimento cinque stelle, afferma in una nota che "il 'nuovo' Pd riparte alla grande e per tenere fede alla propria storia il neosegretario Zingaretti, almeno secondo quanto rivela 'L'Espresso', avrebbe subito collezionato un'iscrizione nel registro degli indagati per finanziamento illecito. Nell'inchiesta, portata avanti dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal pm Stefano Fava, infatti, si fa il nome di Zingaretti come uomo di fiducia di un lobbista romano, arrestato nel 2018, un tale Centofanti. Non basta dare una imbiancata alla facciata se il palazzo cade a pezzi", continua la parlamentare, "e all'interno di quel palazzo i pezzi sono rimasti tutti saldamente al loro posto. E il modus operandi non è cambiato. Il Pd e i suoi elettori dovrebbero cominciare a farsi qualche domanda. E Zingaretti dovrebbe iniziare a spiegarci qualcosa in più su queste presunte donazioni, se ne è in grado", conclude Baldino, "altrimenti sarebbe il caso di fare un passo indietro".(Com)