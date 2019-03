Brasile: General Motors annuncia investimenti per 2,3 miliardi di euro in due fabbriche di San Paolo

- La casa automobilistica statunitense General Motors (Gm) ha annunciato oggi che nei prossimi cinque anni investirà dieci miliardi di real (2,3 miliardi di euro) in due fabbriche nello stato brasiliano di San Paolo. I fondi, h spiegato il presidente della Gm per il Sud America, Carlos Zarlenga, saranno utilizzati per lanciare nuovi prodotti nelle unità produttive di Sao José dos Campos e Sao Caetano do Sul. L'annuncio è stato fatto nel palazzo Bandeirantes, sede del governo di San Paolo, alla presenza del governatore locale, Joao Doria. L'azienda, che impiega già 15.000 persone nello stato, ha dichiarato che intende assumere altri 400 dipendenti nell'ambito del processo di espansione. (segue) (Brb)