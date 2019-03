Brasile: General Motors annuncia investimenti per 2,3 miliardi di euro in due fabbriche di San Paolo (2)

- La Gm potrebbe beneficiare degli incentivi fiscali concessi dal governo di San Paolo alle case automobilistiche che espandono gli affari nello stato. A partire dall'8 maggio del 2018, il governatore Doria ha disposto la concessione di sconti fino al 25 per cento delle imposte per quelle società che hanno presentato piani per la costruzione o l'espansione di impianti industriali per importi superiori a un miliardo di real (230 milioni di euro). Per beneficiare di riduzioni delle imposte, le aziende devono anche generare almeno 400 nuovi posti di lavoro. La Gm, tuttavia, non ha fornito dettagli su come saranno investite le risorse o quali sono gli importi per ciascuna unità. "Non rilasceremo il numero specifico. Ma sono investimenti molto significativi nelle due fabbriche", ha detto Zarlenga. (Brb)