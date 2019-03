Pd: Silvestri (M5s) su Zingaretti, nel partito pratiche vergognose, dure a morire

- Francesco Silvestri, vicepresidente del Movimento cinque stelle alla Camera, afferma in una nota che "spunta il nome di Nicola Zingaretti nelle indagini per finanziamento illecito che sta portando avanti la procura di Roma. Se i fatti, che riporta oggi 'L'Espresso', fossero accertati, sarebbe fin troppo semplice dire che il Pd, come il lupo, perde il pelo ma non il vizio. E che certe pratiche vergognose di una certa classe politica sono dure a morire. Non è la prima volta", prosegue il parlamentare, "che il neosegretario del Pd finisce sotto indagine, era già capitato con Mafia Capitale: di certo, per il suo partito non è un bel segnale. Ci aspettiamo che faccia immediatamente chiarezza". (Com)