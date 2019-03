Stefani: il cordoglio dell'assessore Galli, un abbraccio a Erika

- "Esprimo il mio dolore e il mio cordoglio al ministro Erika Stefani per la prematura scomparsa del padre Giovanni. Un abbraccio Erika e una preghiera per tuo padre". Lo scrive in una Nota l'assessore della Regione Lombardia all'Autonomia e alla Cultura, Stefano Bruno Galli. (Com)