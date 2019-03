Balcani: commissario Ue Hahn, diritto alle proteste ma violenza è inaccettabile

- Le proteste di piazza sono un diritto legato alla libertà di espressione ma la violenza è "inaccettabile" in tutte le sue forme: lo ha dichiarato il commissario europeo all'Allargamento, Johannes Hahn, rispondendo nella conferenza stampa di oggi con il premier macedone Zoran Zaev, a margine del Consiglio associazione e stabilizzazione Ue-Macedonia del Nord, ad una domanda sulle proteste diffuse in vari paesi dei Balcani occidentali. Secondo Hahn, la violenza è inaccettabile e l'Unione europea è "molto rigida" su questo aspetto. "Ci sono persone che vogliono che noi forziamo lo Stato di diritto e pensano che possiamo entrare in un paese e rimpiazzare le autorità", ha dichiarato Hahn evidenziando che per l'Ue la difesa dello Stato di diritto è una priorità. A modo di vedere di Hahn, la regione balcanica dovrebbe vedere "cambiamenti politici sulla base dei processi democratici e di elezioni trasparenti e libere". (Mas)