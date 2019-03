Pd: Paragone (M5s), se Zingaretti indagato faccia passo indietro

- Il senatore del Movimento cinque stelle, Gianluigi Paragone, afferma in una nota: "Apprendiamo dall'Espresso un fatto che, se confermato, sarebbe gravissimo: Nicola Zingaretti risulterebbe indagato per un presunto finanziamento illecito. Mi auguro che il neosegretario del Pd smentisca questa notizia, altrimenti faccia un passo indietro. Certo, sarebbe veramente un pessimo inizio". (Com)