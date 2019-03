Energia: Saipem Scarabeo 8 compie nuova scoperta per Eni in Norvegia

- Lo Scarabeo 8 di Saipem ritorna protagonista nell’ambito delle perforazioni offshore con la scoperta di petrolio e gas fatta da Eni, attraverso Var Energy, nella licenza PL 869 nel Mare del Nord norvegese. La scoperta è stata effettuata con il pozzo 24/9-14S e un seguente side track 24/9-14A nel prospect esplorativo denominato Froskelar Main. Nello specifico il pozzo 24/9-14S è stato perforato fino ad una profondità verticale di 2097 metri. Scarabeo 8 è un'unità di perforazione semisommergibile di ultima generazione. Rappresenta lo stato dell'arte di ambienti difficili e unità di perforazione a funzionamento non presidiato. L'impianto è conforme alle normative e agli standard norvegesi. Contiene la notazione di classe Dnv Winterization Basic e può operare nel Mare di Barents tutto l'anno. Scarabeo 8 è classificato per funzionare con sistema Dp3 di posizionamento dinamico o propulsori ormeggiati assistiti. L'impianto è progettato per essere "a zero inquinamento" e "a scarico zero". Grazie all’impiego di Scarabeo 8, Eni ha scoperto al largo della Norvegia il grande giacimento petrolifero di Goliat che è stato anche il primo a olio a entrare in produzione nel Mare di Barents. (Res)