Decretone: caos in commissioni Camera, FI e Pd abbandonano lavori

- E' caos sul decreto in materia di reddito di cittadinanza e quota 100, con Forza italia e Partito democratico che hanno abbandonato, in segno di protesta, le commissioni Lavoro e Affari sociali di Montecitorio, riunite per esaminare le nuove correzioni al testo. Le opposizioni parlano di "vergogna" e di "ridicola farsa" per le nuove misure a cui, concludono, "nessuno" della maggioranza "è in grado di dare una risposta". (Rin)