Slovacchia-Ue: presidente Kiska incontra Juncker, paese sicuro della direzione europea

- La Slovacchia ha già la certezza di continuare nella sua direzione pro-europea, ancora prima del ballottaggio delle presidenziali, alla luce dei candidati rimasti. Lo ha dichiarato oggi il presidente uscente della Slovacchia, Andrej Kiska, dopo aver incontrato il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker a Bruxelles. Come riferisce l'agenzia di stampa "Tasr", i due leader in conferenza stampa hanno confermato la loro amicizia. Juncker ha apprezzato il fatto che Kiska abbia ricevuto il premio europeo per i diritti umani di Sinti e Rom grazie al suo impegno nella lotta contro il razzismo e la discriminazione e l'esclusione dei Rom dalla società. Ha ricordato che i rom sono una questione delicata in Slovacchia, dove vivono circa 400 mila membri di questa etnia, così come nei paesi di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia - V4), e ha aggiunto che assegnare questo premio è una buona notizia tutti i sei milioni di membri di questa comunità in Europa. (segue) (Slb)