Slovacchia-Ue: presidente Kiska incontra Juncker, paese sicuro della direzione europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Juncker, Kiska ha ricoperto la sua carica "con eleganza". Il presidente slovacco ha ricordato che le relazioni amichevoli con Juncker si basano sui valori che hanno in comune, dalla prospettiva europea alla vita dei cittadini e alla politica internazionale. Kiska ha sottolineato che quest'anno la Repubblica slovacca celebra i 15 anni dall'ingresso nell'Unione europea e i 30 anni dalla caduta del comunismo e che ha fatto molta strada in questo periodo. Riferendosi ad un aumento dell'estremismo nell'Ue, il capo dello Stato ha sottolineato che alcuni dei politici del V4 hanno abusato del nome del gruppo di Visegrad per promuovere le proprie opinioni egoistiche, che non rappresentano l'opinione del gruppo. "Vediamo un aumento del populismo e dell'estremismo ovunque nell'Ue, ed è anche perché i politici locali pensano più alle elezioni future che alle generazioni future", ha detto il presidente slovacco. (segue) (Slb)