Slovacchia-Ue: presidente Kiska incontra Juncker, paese sicuro della direzione europea (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, Kiska ha ricordato che il primo turno delle elezioni presidenziali in Slovacchia è stato un buon segnale per l'Europa perché entrambi i candidati che sono passati al secondo turno sono chiaramente pro-europei e pro-atlantici. A questo proposito, Juncker ha sottolineato che la Slovacchia potrebbe dare l'esempio a paesi molto più grandi, come la Francia, che ha avuto Marine Le Pen nel secondo turno delle elezioni presidenziali. Al termine del suo viaggio di di due giorni a Bruxelles, il presidente della Repubblica slovacca ha incontrato anche il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk ed ha visitato la rappresentanza permanente slovacca presso l'Ue. (Slb)