Ue: Gasparri (FI), politca estera oscillante ci allontana da Occidente

- Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha dichiarato: "La politica estera oscillante del governo ci allontana sempre più dall'Occidente. State sottoscrivendo un Memorandum con la Cina che non si comprende cosa sia. Conte ha dichiarato che non determina effetti giuridici né impegni. Ci chiediamo cos'è, allora? Avete creato il caos sugli F35, siamo l'unico paese dell'Ue che non ha riconosciuto Guaidò presidente del Venezuela e preferite fare gli apologeti di Maduro. Un vero disastro". In dichiarazione di voto sulle comunicazioni del presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo e della sottoscrizione del memorandum con la Cina sulla Via della Seta, il senatore FI ha aggiunto: "Il memorandum verrà sottoscritto senza una preventiva discussione con il Parlamento. Siamo stati noi a costringervi a parlarne oggi in quest'aula ma poco o nulla è stato chiarito. Il Memorandum resta un mistero. Un mistero che ha provocato la reazione dei nostri alleati storici statunitensi che pare abbiamo persino minacciato che non passeranno più ai nostri servizi di intelligence le informazioni riservate. Un fatto senza precedenti e di una gravità inaudita. Ci chiediamo, infine, come si possa essere favorevoli alla Via della Seta e poi osteggiare la realizzazione del tunnel della Tav. Un' incoerenza incredibile" - ha concluso Gasparri. (Com)