Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL’assessore allo Sport Roberta Guaineri e il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé partecipano alla presentazione del 16° Memorial “Giovanni Marra” 4° Trofeo Interforze che avrà inizio il 27 marzo e si concluderà a giugno con la finalissima e la cerimonia delle premiazioni e della consegna delle targhe “Simbolo di umanità e impegno civico”. Intervengono inoltre Martina Cambiaghi, assessore allo Sport di Regione Lombardia; Angelo Marra, Presidente dell’Associazione Aquas; Andrea Zuccotti, Direttore Sport Comune di Milano; Amerigo Fusco, Comandante della Polizia Penitenziaria; Rajae Bezzaz, inviata di Striscia la Notizia.Palazzo Marino, Sala Commissioni, Piazza della Scala, 2 (ore 11.00)Conferenza stampa di presentazione della piattaforma informatica per la mappatura delle telecamere nella città di Milano. Intervengono il Prefetto Renato Saccone, il Vice Sindaco di Milano Anna Scavuzzo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano Francesco Greco, insieme ai vertici delle Forze dell'Ordine, illustreranno i dettagli dell'iniziativa.Prefettura di Milano, Corso Monforte, 31 (ore 12.30)Incontro "Turismo e cultura driver di attrattività per Milano", iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio comunale. Dopo i saluti istituzionali del presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé, la vicepresidente del Consiglio Beatrice Uguccioni apre i lavori. Seguono gli interventi di Filippo Del Corno, assessore alla Cultura, Roberta Guaineri, assessore al Turismo, Manuela De Carlo, professore ordinario di Economia aziendale e direttrice master in Hospitality and tourism management - Università Iulm Milano e Guido Ferilli, Ricercatore senior dipartimento di Studi Umanistici - Università Iulm Milano.Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza della Scala, 2 (ore 17.00)(segue) (Rem)