Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.REGIONEGiornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime” con interventi di Alessandro Fermi, Attilio Fontana, Monica Forte, Delia Campanelli e Nando Dalla Chiesa. Partecipano studenti di istituti e licei di Milano, Brescia e Cremona: sono previste le testimonianze dei giornalisti Sandro Ruotolo, Ester Càstano e Claudio Campesi.Palazzo Pirelli, auditorium Gaber (ore 9.15)L'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Melania Rizzoli inaugura la nuova edizione del 'Salone dello studente', 'iniziativa, organizzata in collaborazione con il Gruppo Class Editori, che proseguirà anche giovedì 21 marzo.Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 9.30)L'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia Melania Rizzoli interviene all'inaugurazione del Polo Didattico della Lombardia - Sede di Milano. Sono presenti, tra gli altri, Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni, Antonello Folco Biagini, Rettore dell'università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza e Elena Fassina, responsabile Polo didattico Lombardia.Spazio MIL, via Granelli,1 - Sesto San Giovanni(ore 10.30)L'assessore all'Autonomia e Cultura di Regione Lombardia Stefano Bruno Galli partecipa alla conferenza stampa di presentazione del programma degli eventi 2019 del Museo del ciclismo del Ghisallo di Magreglio (CO). Oltre all'assessore regionale Galli, sono presenti Antonio Molteni, presidente della Fondazione Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo, campioni di ciclismo e sostenitori del Museo, per la cui realizzazione la Regione Lombardia ha contribuito con un Accordo di Programma (2005) e il successivo riconoscimento regionale di 'Museo' (2007).Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone, via F.Filzi, 22 (10.30)L'assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, Martina Cambiaghi, partecipa alla conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del 'Trofeo Interforze - Memorial Giovanni Marra', dedicata al presidente del Consiglio comunale di Milano scomparso nell'aprile 2004. Il trofeo, che riporterà in campo per il quarto anno consecutivo le rappresentative delle Forze civili e militari, inizierà il 27 marzo per concludersi a giugno con la cerimonia di premiazione e consegna delle targhe 'Simbolo di umanità e impegno civico' riservate a chi si è distinto per l'impegno a favore del prossimo.Palazzo Marino, Sala Giovanni Marra, Piazza della Scala, 2(ore 11.00)Convegno “Sviluppo e rilancio delle imprese”. Interventi di: Massimiliano Bastoni e Silvia Scurati, consiglieri regionali; Luca Ceresa, presidente Terre Ambrosiane; Fausto Giustetto, Ad Gruppo Novaria; Roberto Russo, Ad Assiteca Sim; Carlo Parrinello, direttore Fondolavoro; Giovanni Galvan, esperto di fondi interprofessionali; Luca Bonifazi, Mps Capital Services. Saluti istituzionali di Gianmarco Senna, presidente IV Commissione Regione Lombardia, Angelo Ciocca, europarlamentare. Modera Massimo Palermo, membro Commissione regionale politiche del lavoro.Palazzo Pirelli, Sala Pirelli, via Filzi 22 (dalle ore 14.30 alle 18.00)L'assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia Martina Cambiaghi è in provincia di Pavia per una visita istituzionale. Presso l'Athletic Pavia l'assessore incontra Fabrizio Salvucci, il presidente dell'associazione sportiva dilettantistica che in questi anni sta potenziando il centro con un nuovo progetto. A seguire l'assessore Cambiaghi è nell'aula consiliare di Landriano(PV) per parlare delle prossime iniziative di Regione Lombardia in tema di sport e delle peculiarità del territorio pavese.Athletic Pavia ASD (via Stafforni, Pavia (ore 17.30); Comune Landriano, aula consiliare, piazza Garibaldi, 14 Landriano (PV), (ore 21.00) (segue) (Rem)