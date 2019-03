Germania: Consiglio esperti economici, crescita 2019 allo 0,8 per cento

- Il Consiglio degli esperti economici della Germania (Svr) ha corretto al ribasso le sue previsioni di crescita per il paese nel 2019 dall'1,5 per cento stimato a novembre 2018 allo 0,8 per cento pubblicato nella giornata di oggi. Nell'annunciare la revisione dei dati, il presidente del Svr, Christoph Schmidt, ha affermato che “il boom dell'economia tedesca è finito per il momento”. A ogni modo, ha proseguito Schmidt, “al momento non è prevedibile una recessione” in Germania, dal momento che nel 2020 il paese “avrebbe dovuto crescere dell'1,7 per cento, principalmente a causa di un numero significativamente maggiore di giorni lavorativi”. Adeguato per la correzione odierna, il tasso di crescita della Germania nel prossimo anno dovrebbe assestarsi all'1,3 per cento. (Geb)