Giustizia: Di Maio, se corrotto Formigoni doveva andare in galera

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, parlando da Melfi in Basilicata del provvedimento "spazzacorrotti" targato M5s ha precisato: "Non gioisco mai per chi va in galera, ma se Formigoni era corrotto doveva andare in galera". Il capo politico lo ha detto durante la campagna elettorale per le regionali della Lucania. (Rin)