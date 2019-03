Credito: Balboni (Fd'I), dopo sentenza Corte giustizia Ue governo avvii rimborsi a risparmiatori

- Il senatore di Fratelli d'Italia, Alberto Balboni, dichiara in una nota: "L'intervento del Fondo Interbancario a sostegno delle banche in difficoltà non è aiuto di Stato. Lo stabilisce una volte per tutte la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con l'importante sentenza di oggi che ha accolto il ricorso dell'Italia e della Banca popolare di Bari. Adesso nessuno può mettere ancora in discussione quello che abbiamo sempre sostenuto e cioè che l'Ue non aveva alcun diritto di opporsi all'intervento programmato dal Fitd per contribuire a superare la crisi di Carife e che la decisione del governo Renzi di procedere alla risoluzione delle quattro banche era fondata su presupposti erronei e illegittimi". (segue) (Com)