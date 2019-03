Credito: Balboni (Fd'I), dopo sentenza Corte giustizia Ue governo avvii rimborsi a risparmiatori (2)

- Il parlamentare Fd'I quindi informa: "Entro oggi depositerò un'interrogazione parlamentare per chiedere al ministro Tria di prendere atto di questa importantissima sentenza e di procedere quindi, senza ulteriori indugi, ad emanare i decreti attuativi necessari a rimborsare i risparmiatori danneggiati da quelle decisioni tanto improvvide. Chiederò inoltre quali iniziative intenda assumere per ottenere dall'Ue il rimborso dei gravissimi danni provocati ai risparmiatori, ai dipendenti e all'economia di intere comunità locali, tra le più colpite delle quali va senz'altro annoverata Ferrara". (Com)