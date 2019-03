Napoli: dal 3 al 5 aprile Congresso mondiale dell’industria calzaturiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 22 marzo alle ore 12 presso la sede dell’Unione Industriali Napoli (Piazza dei Martiri, 58), si terrà la conferenza stampa di presentazione della 6° edizione del WORLD FOOTWEAR CONGRESS, l’evento mondiale dedicato all’industria calzaturiera ideato dalla Confederazione Europea della Calzatura (CEC) e in programma a Napoli da mercoledì 3 a venerdì 5 aprile a Palazzo Reale (Piazza del Plebiscito, 1). Per la prima volta in Italia, il World Footwear Congress 2019 vedrà la partecipazione di aziende ed esperti del settore di rilievo internazionale, per discutere e conoscere i cambiamenti in atto, le sfide e le opportunità che l’industria calzaturiera deve affrontare nell’economia globale. L’evento sarà presentato dal Comitato Promotore della manifestazione, ed in particolare da: Carlo Casillo, presidente Sezione Sistema Moda Unione Industriali Napoli (coordinatore del Comitato); Pasquale Della Pia, consigliere nazionale Assocalzaturifici; Michele Lettieri, presidente Accademia della Moda di Napoli; Cleto Sagripanti, presidente Confederazione dei Calzaturieri Europei (CEC); Marcello Tortora, Amministratore Delegato di Medias Srl.(Ren)