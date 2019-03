Scala: Fontana su querela di Sala a Morelli, mi sembra reazione un po' forte

- A margine del Consiglio regionale lombardo, Attilio Fontana a chi gli ha chiesto se la reazione del sindaco Giuseppe Sala alle dichiarazioni del capogruppo della Lega a Palazzo Marino Alessandro Morelli sia stata spropositata, ha risposto: "Mi sembra un po' forte, credo che la dialettica politica consenta di usare certe espressioni, anche io sono stato definito 'furbetto' ma non mi sono mica offeso per questo". Nel messaggio su Facebook del primo cittadino dove si parla di "manipolare l'opinione pubblica e attaccare maldestramente raccontando bugie" il presidente di Regione Lombardia ha osservato che sulla vicenda della Scala, "di disinformazione credo che ne sia stata fatta tanta da parte di tutti, come si diceva 'chi è senza peccato scagli la prima pietra' e credo che moriremmo tutti lapidati". Interpellato sullo stato dei rapporti con il sindaco di Milano dopo la vicenda Scala Fontana ha replicato: "Con il sindaco non c'è nessun problema, personalmente non mi sembra di aver detto mai nulla di particolarmente offensivo nei confronti del sindaco, anzi sulla Scala la mia prima dichiarazione è stata 'è una valutazione che deve fare il Cda'". (Rem)