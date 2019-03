Pd: Zingaretti incontra cattolici di Democrazia solidale-Demos per alternativa

- Il segretario nazionale del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, ha incontrato oggi i responsabili nazionali di Democrazia solidale - Demos, Mario Giro e Paolo Ciani, nell'ambito degli appuntamenti che sta organizzando con i movimenti e con le altre forze politiche con le quali si intende rafforzare un rapporto di collaborazione e un dialogo, per costruire un'alternativa in occasione delle prossime scadenze elettorali. Lo rende noto l'ufficio stampa del Partito democratico. L'obiettivo, come ricordato più volte dal segretario dem, è la costruzione di un campo largo, in grado di contrastare la destra al governo e "l'attuale fase di emergenza democratica". A quanto si apprende, con gli esponenti di Democrazia solidale si è discusso di una alleanza a partire dalle prossime elezioni regionali in Basilicata, Piemonte ed Emilia Romagna e in tanti comuni che andranno al voto nei prossimi appuntamenti elettorale, affrontando anche il tema del contributo di Demos alle prossime elezioni europee. Esperienze come quella di Demos - si legge in una nota - rappresentano un contributo fondamentale di apertura al mondo moderato e ai valori del cattolicesimo solidale, dell'associazionismo e del volontariato. (Rin)