Napoli: assessore Buonanno, a rischio 640 lavoratori del terzo settore

- "Non abbiamo nessuna intenzione di stare a guardare" così l'Assessore al Lavoro del Comune di Napoli Monica Buonanno all'assemblea pubblica dei lavoratori del Terzo settore che si è tenuta oggi a Santa Maria la Nova a Napoli. Circa 640 lavoratori rischiano per sempre l'emarginazione dal mercato del lavoro, dopo anni e anni di lavoro presso le strutture ospedaliere dell'ASL Na 1. "Il 30 aprile scade l'ennesima proroga e ad oggi non sembra esserci alcuna procedura in atto che faccia ben sperare in un esito positivo – ha continuato l'Assessore -. Aspettiamo che si svolga correttamente la procedura di raffreddamento in Prefettura, in agenda per venerdì 22 marzo. Se le risposte di Regione e ASL non dovessero essere verso la tutela e la garanzia dei diritti dei lavoratori, non esiteremo a scendere in piazza con loro. Non possiamo credere che si mettano a rischio il reddito di oltre 600 famiglie e il servizio pazientemente e correttamente erogato dai lavoratori stessi ai pazienti degli ospedali cittadini. Il lavoro, la salute e la dignità di tutti vanno preservati; per ora la nostra piena solidarietà ai lavoratori”.(Ren)