Stefani: senatori Lega, profondo cordoglio per morte padre ministro, vicini a famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimiliano Romeo, capogruppo Lega in Senato, anche a nome dei senatori del gruppo di palazzo Madama, esprime in una nota il "più profondo cordoglio e la nostra massima vicinanza al ministro Erika Stefani per l'improvvisa scomparsa del papà Giovanni. Tutto il gruppo dei senatori della Lega abbraccia la nostra amica Erika, donna straordinaria a cui la vita ora chiede un coraggio straordinario. Siamo sicuri sin da ora che Erika Stefani saprà trovare e infondere speranza per sé e la sua famiglia, a cui congiuntamente estendiamo le nostre sincere condoglianze e i nostri più calorosi pensieri". (Com)