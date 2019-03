Napoli: Verdi, cavallo in fuga muore schiantandosi contro un camion in autostrada

- "Martedì mattina un cavallo è morto lungo l'autostrada Napoli-Salerno. L'animale è morto schiantandosi contro un camion mentre correva contromano dopo essere fuggito da un maneggio, tra l'altro non nuovo a problemi del genere. Troppo spesso assistiamo a fatti di questo tipo. Lo scorso novembre il medesimo tipo di incidente si verificò a Ponticelli e anche in quel caso il cavallo perse la vita". Lo hanno denunciato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il portavoce del Sole che Ride in Campania Vincenzo Peretti. "Nella maggior parte dei casi – hanno aggiunto Borrelli e Peretti – gli equini sono custoditi da persone che non posseggono le giuste competenze. Spesso e volentieri, poi, sono alloggiati in luoghi che non dispongono dei dispositivi di sicurezza atti ad impedirne la fuga. A tali problematiche si aggiunge il fenomeno delle corse clandestine in cui i cavalli vengono fatti correre fino allo stremo dopo essere stati sottoposti a trattamenti dopanti". "Sollecitiamo l'Asl e le strutture competenti a compiere una serie di verifiche a tappeto nei maneggi e nelle scuderie per vagliare le condizioni di salute degli animali e il rispetto delle condizioni di sicurezza imposte dalla legge al fine di evitare il ripetersi di tragedie del genere".(Ren)