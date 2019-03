Germania: Commissione monopoli, problemi stabilità in fusione Deutsche Bank-Commerzbank

- I problemi legati a un'eventuale fusione tra Deutsche Bank e Commerzbank non riguarderebbero tanto la concorrenza, quanto “e molto di più” legate alla stabilità della banca che nascerebbe dalla fusione. È quanto affermato da Achim Wambach, presidente della Commissione sui monopoli, organo consultivo del governo tedesco in materia di concorrenza. L'istituto di credito che potrebbe sorgere dalla fusione di Deutsche Bank e Commerzbank potrebbe diventare “un fattore di rischio sistemico a causa delle sue dimensioni”, ha dichiarato Wambach durante un'intervista al quotidiano tedesco “Rheinische Post”. In particolare, ha spiegato il presidente della Commissione sui monopoli, “la crisi finanziaria ha dimostrato che le grandi banche non vengono liquidate così facilmente e possono richiedere l'intervento dello Stato per il loro salvataggio”. (Geb)