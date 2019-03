Consiglio regionale: approvata mozione per ripristino sp 49 ad Ardesio (Bg)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripristino e messa in sicurezza della strada provinciale 49, fondamentale collegamento per l’Alta Valle Seriana, “anche attraverso un eventuale sostegno economico”: è questo l’obiettivo della mozione urgente approvata all’unanimità dal Consiglio regionale. Il documento, illustrato in Aula da Paolo Franco (FI), invita Presidente e la Giunta regionale ad “adoperarsi di concerto con i comuni e le comunità montane per valutare misure di agevolazione” che limitino i disagi economici subiti da aziende, commercianti e attività produttive in seguito alla frana avvenuta tra il 9 e 10 marzo in località Ponte Seghe (Comune di Ardesio). La calamità, viene specificato nel testo della mozione, ha compromesso l’utilizzo della strada, rimasta chiusa al traffico per più di una settimana e ora al centro degli interventi di consolidamento che limitano la piena funzionalità del servizio di trasporto pubblico. (Com)