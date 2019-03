Camera: Cattoi (M5s), continua lavoro per rinascita Corpo forestale

- Il deputato, Maurizio Cattoi, in un post sul sito dei parlamentari del Movimento cinque stelle, scrive: "Come promesso, ci stiamo occupando degli ex appartenenti al Corpo forestale dopo il disastro fatto dal governo Renzi. La settimana scorsa vi ho parlato della mia proposta sulla riorganizzazione di questo importante settore, oggi vi racconto altri punti di questa iniziativa: riordiniamo le competenze dei forestali, puntando su prevenzione, tutela e gestione delle emergenze ambientali; promuoviamo il coordinamento con altre Forze attraverso tavoli tecnici strategici; ricomponiamo il Reparto aereo Antincendio boschivo, che integrerà il reparto volo della Polizia mantenendo però le proprie qualità specifiche". Il pentastellato quindi conclude: "Tutti gli ex appartenenti al Corpo forestale dello Stato torneranno al servizio della collettività con una nuova casa e la competenza di sempre, che adesso valorizziamo a dovere". (Com)