Zimbabwe: ministro Finanze, governo punta a raccogliere 350 milioni di dollari da vendita azioni in società statali

- Il governo dello Zimbabwe si aspetta di raccogliere 350 milioni di dollari dalla vendita di azioni in quattro società statali e in una banca, come parte delle riforme economiche avviate dal presidente Emmerson Mnangagwa. Lo ha dichiarato oggi il ministro delle Finanze, Mthuli Ncube, secondo cui le società interessate all’operazione sono i due operatori di telefonia mobile NetOne e Telecel Zimbabwe, la compagnia di telefonia fissa TelOne, la società di servizi postali Zimpost e la banca di risparmio Posb. “Il lavoro è già in corso per identificare i consulenti della transazione”, ha detto Ncube in una nota diffusa dal suo ufficio, secondo cui inoltre le società NetOne e TelOne saranno venduti come un'unica entità entro il mese di settembre ma il governo vi manterrà almeno il 40 per cento delle partecipazioni. TelOne, con oltre mezzo milione di abbonati, è gravato da debiti per 380 milioni di dollari e lo scorso anno ha subito perdite per 11,8 milioni di dollari, mentre NetOne, che conta 5 milioni di abbonati, ha registrato un utile di 10 milioni di dollari. Nel tentativo di risanare l’economia, il governo Harare ha annunciato la vendita di alcune o di tutte le sue azioni in 43 società statali, la maggior parte delle quali sono in perdita e hanno fatto affidamento sui salvataggi di Stato nel corso degli ultimi anni. (segue) (Res)