Zimbabwe: ministro Finanze, governo punta a raccogliere 350 milioni di dollari da vendita azioni in società statali (2)

- Il risanamento e il rilancio dell’economia dello Zimbabwe sono una delle priorità annunciate dal presidente Emmerson Mnangagwa, rieletto nel luglio scorso dopo essere subentrato a Robert Mugabe nel novembre 2017. Nel quadro di una forte crisi economica che continua a provocare proteste di piazza, lo Zimbabwe è inoltre scosso da diverse settimane da proteste di piazza, scoppiate dopo che lo stesso Mnangagwa ha annunciato il rincaro dei prezzi della benzina, aumentati da 1,24 dollari 3,31 dollari al litro proprio per contrastare la carenza di carburante. Come risposta, ad ottobre la Banca centrale dello Zimbabwe ha emesso 40 milioni di dollari per coprire le spese legate alla crisi di carburante che il paese sta attraversando. Una linea di credito da 500 milioni di dollari verrà inoltre impiegata per coprire le spese di importazione di carburante, di medicinali e grano. Con i fondi sarà possibile distribuire inoltre agli abitanti olio da cucina, particolarmente difficile da trovare in questo momento. Secondo diversi esperti, tuttavia, le misure annunciate dall'istituto di credito serviranno solo a tamponare gli effetti della crisi, mentre ritengono fondamentale che il paese affermi il suo ruolo di esportatore. (Res)