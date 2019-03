Bollate: Lega presenta interrogazione regionale su criticità "Centro Bitumati 2000"

- I consiglieri regionali lombarda della Lega, Silvia Scurati, Simone Giudici e il presidente della commissione Ambiente, Riccardo Pase, hanno depositato un'interrogazione nell'Aula di Palazzo Pirelli in merito alle criticità per i cittadini di Cassina Nuova, frazione di Bollata, a causa della vicinanza dell'impianto di produzione di conglomerati bituminosi "Centro Bitumati 2000". "Nonostante i persistenti disagi dei residenti relativi all’impianto – dichiara Scurati – l’azienda ha recentemente avviato l’iter per richiedere il raddoppio della produzione”. “Sono del parere – prosegue la rappresentante regionale del Carroccio – che si debba fare tutto il possibile affinché non si aggravi già una situazione a tutti gli effetti critica sotto differenti punti di vista. Gli abitanti del quartiere oltre a dover sopportare gli odori molesti, lamentano anche il timore di essere esposti a sostanze di cui non si conoscono gli effetti”. Nel testo dell'interrogazione a risposta scritta i consiglieri leghisti chiedono all'assessore competente in materia "quali provvedimenti intenda adottare le problematiche emerse al fine di garantire la salute e la stessa qualità di vita dei cittadini residente nelle zone interessate". (Rem)