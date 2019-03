Bulgaria: partito di maggioranza Gerb presenterà candidature per europee il 31 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di maggioranza bulgaro, Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb), presenterà ufficialmente il prossimo 31 marzo le liste dei propri candidati per il rinnovo del parlamento europeo. Lo ha annunciato il capo gruppo al parlamento di Sofia di Gerb, Tsvetan Tsvetanov, ripreso dall’agenzia di stampa “Focus News Agency”. Tsvetanov ha chiarito che lo slogan del partito per la campagna elettorale sarà presentato all’inizio di aprile mentre successivamente la formazione politica presenterà la sua piattaforma per le elezioni europee, in programma il 26 maggio. L’esponente di Gerb ha inoltre chiarito che il programma pre-elettorale si concentrerà sulle somiglianze con il Partito popolare europeo (Ppe).(Bus)