Venezuela: viceministro russo Rjabkov, colloqui di oggi con Usa “difficili ma schietti”

- I colloqui di oggi a Roma tra il viceministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergej Rjabkov, e l’inviato speciale degli Stati Uniti per il Venezuela, Elliott Abrams, sono stati “difficili, ma schietti”. Lo ha dichiarato il numero due della diplomazia russa al termine dell’incontro, ripreso dall’agenzia di stampa “Sputnik”. Stando alle informazioni diffuse, Rjabkov ha affermato che “non siamo riusciti a far convergere le nostre opinioni sulla questione, ma abbiamo ottenuto una visione molto più chiara della posizione statunitense in merito ad alcuni suoi aspetti”. “Non siamo arrivati ad una convergenza, ma credo che i colloqui siano stati positivi in quanto le parti hanno raggiunto una maggiore comprensione del punto di vista dell’altro”, ha fatto eco Abrams. (segue) (Res)