Venezuela: viceministro russo Rjabkov, colloqui di oggi con Usa “difficili ma schietti” (2)

- Nello specifico, il viceministro degli Esteri russo ha ribadito le preoccupazioni di Mosca in merito all’imposizione di sanzioni al Venezuela da parte degli Stati Uniti, sottolineando che “gli interessi della Federazione Russa nel paese dovranno essere tutelati in ogni caso”. In particolare, le due parti non si sono trovate d’accordo sulla legittimità dell’attuale presidente della nazione latinoamericana, Nicolas Maduro. “La Federazione Russa non riconosce l’autorità di Juan Guaidò, ma continua ad essere fortemente a favore di una soluzione alla crisi che sia basata sul dialogo a livello nazionale”, ha ribadito Rjabkov, sottolineando che “i problemi umanitari nel paese dovrebbero essere risolti sotto l’egida delle Nazioni Unite”. (Res)