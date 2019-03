Difesa: Israele, completato con successo aggiornamento David's Sling

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa israeliano ha annunciato oggi di aver completato con successo una serie di prove per l'aggiornamento del sistema di difesa missilistica a medio raggio David's Sling. I test sono stati condotti nel sito della Rafael Advanced Defense Systems nel sud di Israele, e vi hanno partecipato rappresentanti dell'Agenzia di difesa missilistica statunitense (Mda) e dell'Amministrazione per lo sviluppo delle armi e dell'infrastruttura tecnologica nel ministero della Difesa. "Il successo della serie di test costituisce una pietra miliare nella capacità operativa di Israele di proteggersi dalle minacce attuali e future che potrebbero svilupparsi", si legge nel comunicato. Lo sviluppo di David's Sling è stato guidato da Rafael in collaborazione con la società statunitense Raytheon, un subappaltatore del progetto. La controllata di Israel Aerospace Industries, Elta Systems, ha sviluppato il sistema radar, mentre Elisra, controllata di Elbit Systems ha sviluppato il sistema di comando e controllo. David’s Sling è un elemento chiave nel sistema di difesa contro missili e razzi, insieme al sistema Iron Dome e al sistema di intercettazione di missili Arrow 2 e Arrow 3. Commentando il test, il primo ministro israeliano che ha l’interim della guida del dicastero della Difesa Benjamin Netanyahu ha dichiarato: "Questa serie di test di successo si aggiunge a un test di successo recentemente completato del sistema Arrow 3". Inoltre, Netanyahu ha aggiunto: "Israele continua a essere una punta di diamante a livello globale nello sviluppo di sistemi di difesa antimissile e voglio esprimere un apprezzamento speciale agli Stati Uniti, che hanno partecipato alla promozione di questo importante progetto".(Res)