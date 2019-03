Lombardia: assessore Bolognini, Fondo unico disabilità renderà più flessibili risorse per assistenza anziani

- "Stiamo lavorando al 'Fondo unico per le disabilità' per rendere maggiormente 'flessibili' le risorse destinate all'assistenza degli anziani non autosufficienti, superando le attuali rigidità, in un'ottica di sistema integrato. In questo modo anche le risposte (servizi, interventi e misure) potranno essere più adeguate". Lo ha detto l'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità della Regione Lombardia Stefano Bolognini, intervenendo al seminario 'Il futuro dell'assistenza agli anziani non autosufficienti' organizzato da Lombardiasociale.it. La Regione ha già avviato un modello di assistenza al domicilio che integra misure di sostegno al care giver familiare (che in molti casi sono state intese come sostegno al reddito famigliare) con misure legate all'erogazione delle prestazioni. Sul piano della programmazione l'obiettivo è quello di 'unificare ed integrare' le singole risposte, spostando l'attenzione sempre più dal 'bisogno' al 'progetto di vita' e dalle 'prestazioni' al 'sostegno personalizzato'. (segue) (Com)