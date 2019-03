Lombardia: assessore Bolognini, Fondo unico disabilità renderà più flessibili risorse per assistenza anziani (2)

- "Il nostro obiettivo – ha spiegato Bolognini - è mantenere la persona fragile nel proprio contesto di vita, valorizzando il lavoro di cura e di assistenza. Le persone fragili e le loro famiglie devono quindi trovare risposte anche in percorsi personalizzati flessibili e integrati che si affianchino al sistema d'offerta standardizzato, passando dalla dimensione di cura e protezione a quello dell'inclusione e delle scelte, dalla valutazione dei bisogni di protezione alla condivisione di progetti di vita". Con riferimento al rapporto tra gli attori che si occupano di questi temi, in particolare per quanto riguarda la programmazione zonale, l'assessore Bolognini ha precisato che "Regione Lombardia sta lavorando a un percorso di aggregazione che valorizza le strategie virtuose di programmazione sociale, per giungere a un modello che parte dalla governance delle politiche e dei processi e dal potenziamento dei rapporti di cooperazione sovra-zonale". (Com)