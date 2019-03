Qatar-Etiopia: premier Ahmed a colloquio con emiro Tamim, focus su investimenti e infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro etiope Abiy Ahmed, in visita a Doha, ha incontrato oggi l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, con il quale ha discusso delle relazioni bilaterali tra i due paesi e le modalità per migliorarle in vari campi, specialmente nei settori dell'economia, degli investimenti, del turismo e delle infrastrutture. I due leader, come riporta l’emittente “Fana”, hanno anche discusso degli sviluppi regionali e internazionali nel corso della riunione, cui hanno partecipato anche alti funzionari del governo etiope e qatariota. Al suo arrivo a Doha, questa mattina Ahmed è stato ricevuto dal ministro delle Comunicazioni qatariota Jassim bin Saif al Sulaiti. La visita in Qatar del premier Ahmed è la prima da quando è entrato in carica, nell’aprile 2018, e segue quella effettuata dalla visita dell'emiro Tamim in Etiopia nell'aprile 2017. Negli ultimi anni si è assistito a un notevole sviluppo delle relazioni bilaterali tra i due paesi, iniziato decenni fa, con l'annuncio ufficiale dell'istituzione di relazioni diplomatiche tra Addis Abeba e Doha nel 1995. Da allora le relazioni si sono intensificate, culminando con l’istituzione, nel gennaio scorso, del Forum per gli investimenti etiopi. (Res)