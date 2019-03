Usa-Brasile: Trump, sosterremo ingresso paese nell'Ocse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sosterranno l'ingresso del Brasile nell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una breve dichiarazione rilasciata prima dell'incontro con l'omologo brasiliano Jair Bolsonaro alla Casa Bianca. "È un piacere per me avere qui il grande presidente Bolsonaro, che sta facendo un ottimo lavoro", ha dichiarato Trump. "Il Brasile e gli Stati Uniti non sono mai stati più vicini di adesso. Abbiamo una grande alleanza con il Brasile, la più forte mai avuta", ha affermato Trump, aggiungendo che "gli scambi commerciali che abbiamo con il Brasile non sono buoni come dovrebbero essere". Trump ha inoltre confermato che il Venezuela sarà uno dei temi centrali dell'incontro con l'omologo brasilaino. All'incontro è presente solo il figlio del presidente brasiliano, Eduardo Bolsonaro, deputato federale e presidente della commissione Esteri della Camera, che farà da traduttore. (Brb)