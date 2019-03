Nato-Nord Macedonia: Stoltenberg, politica porta aperta ha dato sicurezza

- Accogliere nuovi membri della famiglia della Nato ha reso l'Europa e la parte settentrionale dell'America più sicuri. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel punto stampa con il primo ministro macedone Zoran Zaev, a margine del loro incontro presso il quartier generale della Nato a Bruxelles. "Gli ambasciatori della Nato hanno firmato il protocollo di adesione per la Repubblica del Nord della Macedonia. È stato un momento storico per il tuo paese e per la Nato. La tua leadership ha contribuito a far sì che ciò accadesse", ha detto Stoltenberg rivolgendosi al premier macedone. "Lavorando con Atene hai dimostrato che cosa si può raggiungere con coraggio, impegno e diplomazia. L'accordo con Atene ha già dato un notevole impulso politico positivo. L'adesione alla Nato porterà pace, stabilità e prosperità nell'Europa sud-orientale", ha proseguito. (segue) (Beb)